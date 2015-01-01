Саранча (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.62015, Саранча. Сезон 1. Серия 4
Триллер18+
У них не было ничего общего: Артем — простой парень из провинции, работяга и поэт, Лера — столичная штучка, чью жизнь распланировали родители. Но банальный курортный роман оборачивается обжигающей страстью, которая ломает судьбы. И хотя Лера выходит замуж за друга отца, а Артем назло женится на богатой даме постарше, их безумное влечение рушит все барьеры. Жажда плоти невыносима, и для приговоренных друг к другу любовников уже не существует ни правил, ни опасности, ни страха. И когда разрушительная страсть обагряется кровью, они уже не в силах остановиться…
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ЕБРежиссёр
Егор
Баранов
- Актёр
Пётр
Фёдоров
- Актриса
Паулина
Андреева
- ДШАктёр
Дмитрий
Шевченко
- Актриса
Екатерина
Волкова
- Актриса
Евгения
Дмитриева
- МПАктёр
Максим
Пинскер
- АГАктёр
Алексей
Горбунов
- Актёр
Евгений
Стычкин
- Актёр
Александр
Голубков
- ИЩАктёр
Иван
Щенин
- Сценарист
Олег
Маловичко
- Продюсер
Александр
Цекало
- Продюсер
Константин
Эрнст
- Продюсер
Руслан
Сорокин
- ИСПродюсер
Иван
Самохвалов
- ДБХудожник
Денис
Бауэр
- АСХудожник
Александр
Сериков
- ИОМонтажёр
Игорь
Отдельнов
- Оператор
Юрий
Коробейников
- ААКомпозитор
Алексей
Айги
- РОКомпозитор
Райан
Оттер