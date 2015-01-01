Саранча (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Саранча. Сезон 1. Серия 4
Саранча
1-й сезон
4-я серия
8.62015, Саранча. Сезон 1. Серия 4
Триллер18+
У них не было ничего общего: Артем — простой парень из провинции, работяга и поэт, Лера — столичная штучка, чью жизнь распланировали родители. Но банальный курортный роман оборачивается обжигающей страстью, которая ломает судьбы. И хотя Лера выходит замуж за друга отца, а Артем назло женится на богатой даме постарше, их безумное влечение рушит все барьеры. Жажда плоти невыносима, и для приговоренных друг к другу любовников уже не существует ни правил, ни опасности, ни страха. И когда разрушительная страсть обагряется кровью, они уже не в силах остановиться…

Страна
Россия
Жанр
Триллер
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.0 IMDb

