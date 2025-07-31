Пуля (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Майор возвращается в Москву, чтобы разобраться в обстоятельствах гибели матери. Сериал «Пуля» — криминальный детектив со звездой «Лихача» Никитой Панфиловым о том, как один человек бросил вызов коррумпированному бизнесу.



Майору ГРУ Кириллу Романову приходит письмо. В нем человек, которого Романов считает виновником гибели собственной матери, клянется, что не виноват. Майор мчится в Москву, чтобы встретиться с автором и разузнать подробности о трагедии 20-летней давности. После напряженного разговора вопросов становится только больше, и Романов решает докопаться до истины. Ему удается устроиться в нефтяную компанию, как-то связанную с участью его матери. Там он знакомится с Дарьей — девушкой, родственники которой погибли при схожих обстоятельствах. Теперь они объединяют усилия, чтобы раскрыть заговор, за которым стоят могущественные люди.



