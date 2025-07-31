Пуля (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Майор возвращается в Москву, чтобы разобраться в обстоятельствах гибели матери. Сериал «Пуля» — криминальный детектив со звездой «Лихача» Никитой Панфиловым о том, как один человек бросил вызов коррумпированному бизнесу.
Майору ГРУ Кириллу Романову приходит письмо. В нем человек, которого Романов считает виновником гибели собственной матери, клянется, что не виноват. Майор мчится в Москву, чтобы встретиться с автором и разузнать подробности о трагедии 20-летней давности. После напряженного разговора вопросов становится только больше, и Романов решает докопаться до истины. Ему удается устроиться в нефтяную компанию, как-то связанную с участью его матери. Там он знакомится с Дарьей — девушкой, родственники которой погибли при схожих обстоятельствах. Теперь они объединяют усилия, чтобы раскрыть заговор, за которым стоят могущественные люди.
Присоединяйтесь к их расследованию — смотрите сериал «Пуля» в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
- АБРежиссёр
Алексей
Быстрицкий
- Актёр
Никита
Панфилов
- Актриса
Иева
Андреевайте
- Актёр
Анатолий
Кот
- Актёр
Александр
Яцко
- Актёр
Борис
Галкин
- МЩАктёр
Максим
Щеголев
- Актёр
Игорь
Хрипунов
- Актёр
Михаил
Горевой
- Актёр
Олег
Кассин
- ИМАктёр
Игорь
Маслов
- АСАктёр
Андрей
Стоянов
- Актёр
Николай
Козак
- Актриса
Евгения
Ахременко
- МСАктёр
Максим
Севриновский
- Актёр
Павел
Кижук
- АБСценарист
Алексей
Быстрицкий
- ДССценарист
Дмитрий
Стариков
- ГШСценарист
Геннадий
Шеин
- ИКПродюсер
Иракли
Карбая
- КБПродюсер
Кирилл
Бурдихин
- ЕГМонтажёр
Екатерина
Говсеева
- Оператор
Вячеслав
Быстрицкий
- АГКомпозитор
Антон
Грызлов