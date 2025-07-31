Пуля. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Пуля
1-й сезон
4-я серия
9.12018, Пуля. Сезон 1. Серия 4
Детектив18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Пуля (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Майор возвращается в Москву, чтобы разобраться в обстоятельствах гибели матери. Сериал «Пуля» — криминальный детектив со звездой «Лихача» Никитой Панфиловым о том, как один человек бросил вызов коррумпированному бизнесу.

Майору ГРУ Кириллу Романову приходит письмо. В нем человек, которого Романов считает виновником гибели собственной матери, клянется, что не виноват. Майор мчится в Москву, чтобы встретиться с автором и разузнать подробности о трагедии 20-летней давности. После напряженного разговора вопросов становится только больше, и Романов решает докопаться до истины. Ему удается устроиться в нефтяную компанию, как-то связанную с участью его матери. Там он знакомится с Дарьей — девушкой, родственники которой погибли при схожих обстоятельствах. Теперь они объединяют усилия, чтобы раскрыть заговор, за которым стоят могущественные люди.

Присоединяйтесь к их расследованию — смотрите сериал «Пуля» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Пуля»