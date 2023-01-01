Биография

Игорь Маслов – актер театра и кино, сценарист, режиссер, преподаватель актерского мастерства. Родился 31 марта 1962 года. Окончил Театральный институт им. Б. Щукина, курсы сценаристов ВГИКа, высшую школу сценических искусств К. Райкина. Профессиональную карьеру начал со съемок в одной из сцен военной драмы «Где-то гремит война» (1986). Первой главной ролью Игоря Маслова стала роль Евгения в комедии «Дорога в Парадиз» (1991). С 1898 по 1998 год играл на московской театральной сцене в составе трупп театров на Таганке и на Покровке. За свою карьеру в киноиндустрии снялся более чем в 50 фильмах и сериалах. Среди наиболее популярных фильмов Игоря Маслова – эпизоды сериалов «Кухня», «Триггер», «Склифосовский», «Домашний арест», «Меч», «Адаптация», «Филфак», «Орлова и Александров». Премиант нескольких кинофестивалей, имеет медаль правительства Москвы за подготовку мероприятий к 65-летию победы в Великой Отечественной войне. С 2017 года назначен руководителем Театрального центра «Станиславский», также входит в состав труппы. Является режиссером-постановщиком рекламных роликов, телепередач, музыкальных клипов, преподает режиссуру и актерское мастерство.