Wink
Сериалы
Пуля
Актёры и съёмочная группа сериала «Пуля»

Актёры и съёмочная группа сериала «Пуля»

Режиссёры

Алексей Быстрицкий

Алексей Быстрицкий

Режиссёр

Актёры

Никита Панфилов

Никита Панфилов

АктёрКирилл Романов
Иева Андреевайте

Иева Андреевайте

АктрисаДаша
Анатолий Кот

Анатолий Кот

АктёрПопов
Александр Яцко

Александр Яцко

АктёрПолташевич
Борис Галкин

Борис Галкин

АктёрИван Иванович Романов, отец Кирилла
Максим Щеголев

Максим Щеголев

АктёрМаксим Полуянов
Игорь Хрипунов

Игорь Хрипунов

АктёрЖданевский
Михаил Горевой

Михаил Горевой

АктёрАнтонов
Олег Кассин

Олег Кассин

АктёрАлексей Арнольдович Ветряк
Игорь Маслов

Игорь Маслов

АктёрКороленко
Андрей Стоянов

Андрей Стоянов

АктёрВетряк
Николай Козак

Николай Козак

АктёрСизов
Евгения Ахременко

Евгения Ахременко

АктрисаАнтонова
Максим Севриновский

Максим Севриновский

АктёрСилаев, эксперт

Сценаристы

Алексей Быстрицкий

Алексей Быстрицкий

Сценарист
Дмитрий Стариков

Дмитрий Стариков

Сценарист
Геннадий Шеин

Геннадий Шеин

Сценарист

Продюсеры

Иракли Карбая

Иракли Карбая

Продюсер
Кирилл Бурдихин

Кирилл Бурдихин

Продюсер

Монтажёры

Екатерина Говсеева

Екатерина Говсеева

Монтажёр

Операторы

Вячеслав Быстрицкий

Вячеслав Быстрицкий

Оператор

Композиторы

Антон Грызлов

Антон Грызлов

Композитор