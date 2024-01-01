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Операция Карпаты 2 cезон 6 cерия смотреть онлайн
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Операция «Карпаты»
Сезон 2 Серия 1
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Операция «Карпаты»
Сезон 2 Серия 2
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Операция «Карпаты»
Сезон 2 Серия 3
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Операция «Карпаты»
Сезон 2 Серия 4
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Операция «Карпаты»
Сезон 2 Серия 5
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Операция «Карпаты»
Сезон 2 Серия 6
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Операция «Карпаты»
Сезон 2 Серия 7
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Операция «Карпаты»
Сезон 2 Серия 8
О сериале
Продолжение напряженного шпионского детектива от режиссеров Олега Фомина и Михаила Аграновича. Не пропустите сериал «Операция „Карпаты“» — 2 сезон можно смотреть в онлайн-кинотеатре Wink.
Действие разворачивается в 1949 году в Закарпатье, где диверсант по прозвищу Ворон оказывается в центре опасной операции. Формально он работает на британскую контрразведку, но на самом деле его цель — разоблачить сеть шпионов и предотвратить масштабный теракт. На пути Ворона оказывается не только бандитское подполье, но и хитроумный агент МГБ, который тоже ведет свою игру. В этой схватке ставки высоки: государственные секреты и жизни людей, которым доверяет главный герой.
Если вы ищете остросюжетный детектив с элементами исторической драмы, «Операция „Карпаты“» — сериал, который стоит посмотреть. 2 сезон — скоро на Wink.
Сериал Операция «Карпаты» 2 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрВоенные, Приключения, Драмы
Рейтинг
- Режиссёр
Олег
Фомин
- МАРежиссёр
Михаил
Агранович
- Актёр
Владимир
Верёвочкин
- Актёр
Александр
Лойе
- Актриса
Мария
Лисовая
- Актёр
Олег
Фомин
- Актёр
Алексей
Шевченков
- Актёр
Алексей
Гришин
- Актриса
Екатерина
Волкова
- Актёр
Юрий
Нифонтов
- Актёр
Сослан
Фидаров
- Актёр
Константин
Гацалов
- АЖСценарист
Андрей
Житков
- Продюсер
Владимир
Тюлин
- ТШПродюсер
Тим
Шевцов
- ВЛПродюсер
Валентин
Лушкевич
- Продюсер
Александр
Косарим
- АКХудожник
Александр
Кудрявов
- ТНХудожница
Татьяна
Надбитова
- ДМОператор
Дмитрий
Мальцев
- Композитор
Анатолий
Зубков
- ЕЗКомпозитор
Егор
Зубков