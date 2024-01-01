Операция Карпаты 2 cезон 4 cерия смотреть онлайн

Продолжение напряженного шпионского детектива от режиссеров Олега Фомина и Михаила Аграновича. Не пропустите сериал «Операция „Карпаты“» — 2 сезон можно смотреть в онлайн-кинотеатре Wink.



Действие разворачивается в 1949 году в Закарпатье, где диверсант по прозвищу Ворон оказывается в центре опасной операции. Формально он работает на британскую контрразведку, но на самом деле его цель — разоблачить сеть шпионов и предотвратить масштабный теракт. На пути Ворона оказывается не только бандитское подполье, но и хитроумный агент МГБ, который тоже ведет свою игру. В этой схватке ставки высоки: государственные секреты и жизни людей, которым доверяет главный герой.



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