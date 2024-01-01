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Операция Карпаты 2 cезон 1 cерия смотреть онлайн
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Операция «Карпаты»
Сезон 2 Серия 1
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Операция «Карпаты»
Сезон 2 Серия 2
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Операция «Карпаты»
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Сезон 2 Серия 4
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Операция «Карпаты»
Сезон 2 Серия 5
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Сезон 2 Серия 6
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Операция «Карпаты»
Сезон 2 Серия 7
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Операция «Карпаты»
Сезон 2 Серия 8
О сериале
Вор-рецидивист и опытный оперативник внедряются в бандитское подполье, чтобы предотвратить теракт против советской власти. Остросюжетный исторический детектив от сценариста шпионского триллера «ГДР» и детектива «Зло».
Оперативный сотрудник по прозвищу Ворон должен выполнить рискованную миссию. После трагической гибели агента, внедрившегося в криминальное подполье сурового края Карпат, лейтенанту Вороновскому предстоит втереться в доверие преступников и предотвратить теракты. Местная группировка готовит кровавую бойню против представителей советской власти, военного гарнизона и простых жителей. Волею судьбы на задание вместе с Вороном идет его заклятый враг — вор-рецидивист по кличке Чума, преследующий личные цели. Чтобы обезвредить банду, им нужно оставить разногласия и действовать сообща.
Смогут ли два столь разных героя договориться и завершить начатое дело, не предав друг друга? Узнаете в историческом детективе, основанном на реальных событиях, — смотреть «Операция "Карпаты"», сериал 2024 года, онлайн в хорошем качестве можно на Wink.
Сериал Операция «Карпаты» 2 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрВоенные, Приключения, Драмы
Рейтинг
- Режиссёр
Олег
Фомин
- МАРежиссёр
Михаил
Агранович
- Актёр
Владимир
Верёвочкин
- Актёр
Александр
Лойе
- Актриса
Мария
Лисовая
- Актёр
Олег
Фомин
- Актёр
Алексей
Шевченков
- Актёр
Алексей
Гришин
- Актриса
Екатерина
Волкова
- Актёр
Юрий
Нифонтов
- Актёр
Сослан
Фидаров
- Актёр
Константин
Гацалов
- АЖСценарист
Андрей
Житков
- Продюсер
Владимир
Тюлин
- ТШПродюсер
Тим
Шевцов
- ВЛПродюсер
Валентин
Лушкевич
- Продюсер
Александр
Косарим
- АКХудожник
Александр
Кудрявов
- ТНХудожница
Татьяна
Надбитова
- ДМОператор
Дмитрий
Мальцев
- Композитор
Анатолий
Зубков
- ЕЗКомпозитор
Егор
Зубков