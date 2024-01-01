Операция Карпаты 2 cезон 1 cерия смотреть онлайн

Вор-рецидивист и опытный оперативник внедряются в бандитское подполье, чтобы предотвратить теракт против советской власти. Остросюжетный исторический детектив от сценариста шпионского триллера «ГДР» и детектива «Зло».



Оперативный сотрудник по прозвищу Ворон должен выполнить рискованную миссию. После трагической гибели агента, внедрившегося в криминальное подполье сурового края Карпат, лейтенанту Вороновскому предстоит втереться в доверие преступников и предотвратить теракты. Местная группировка готовит кровавую бойню против представителей советской власти, военного гарнизона и простых жителей. Волею судьбы на задание вместе с Вороном идет его заклятый враг — вор-рецидивист по кличке Чума, преследующий личные цели. Чтобы обезвредить банду, им нужно оставить разногласия и действовать сообща.



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