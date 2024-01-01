Операция «Карпаты». Сезон 2. Серия 1
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Операция «Карпаты»
2-й сезон
1-я серия
9.02024, Операция «Карпаты». Сезон 2. Серия 1
Военные, Драмы16+
Вор-рецидивист и опытный оперативник внедряются в бандитское подполье. Остросюжетный детектив от сценариста «ГДР»

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Операция Карпаты 2 cезон 1 cерия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Вор-рецидивист и опытный оперативник внедряются в бандитское подполье, чтобы предотвратить теракт против советской власти. Остросюжетный исторический детектив от сценариста шпионского триллера «ГДР» и детектива «Зло».

Оперативный сотрудник по прозвищу Ворон должен выполнить рискованную миссию. После трагической гибели агента, внедрившегося в криминальное подполье сурового края Карпат, лейтенанту Вороновскому предстоит втереться в доверие преступников и предотвратить теракты. Местная группировка готовит кровавую бойню против представителей советской власти, военного гарнизона и простых жителей. Волею судьбы на задание вместе с Вороном идет его заклятый враг — вор-рецидивист по кличке Чума, преследующий личные цели. Чтобы обезвредить банду, им нужно оставить разногласия и действовать сообща.

Смогут ли два столь разных героя договориться и завершить начатое дело, не предав друг друга? Узнаете в историческом детективе, основанном на реальных событиях, — смотреть «Операция "Карпаты"», сериал 2024 года, онлайн в хорошем качестве можно на Wink.

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Страна
Россия
Жанр
Военные, Приключения, Драмы

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Актёры и съёмочная группа сериала «Операция «Карпаты»»