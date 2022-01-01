Мир Дикого Запада (сериал, 2022) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

Мир Дикого Запада. Сезон 4. Серия 1 (на английском языке с русскими субтитрами)
Мир Дикого Запада
4-й сезон
1-я серия
8.82022, Westworld
Фантастика, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Джонатан Нолан и Джей Джей Абрамс приглашают в футуристический парк развлечений. «Мир Дикого Запада» — это взрывной коктейль из «Бегущего по лезвию», «Черного зеркала», «Из машины» и «Парка Юрского периода». История про тематический парк, куда к андроидам приходят люди и творят с ними всe, что взбредет в голову, влюбляет в себя намертво: напряженным сюжетом, потрясающим визуальным стилем и актерской игрой.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.5 IMDb

