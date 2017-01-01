Мертв на 99%. Серия 9
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Мертв на 99% (сериал, 2017) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

2017, Мертв на 99%. Серия 9
Боевики, Детективы18+

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Сюжет

Артeм Артов – столичный архитектор, который живет в престижном лофте с девушкой-моделью и ни в чем себе не отказывает. Внезапно за Артeмом начинают охотиться спецслужбы, принявшие его за опасного преступника по кличке Змей. Герой оставляет гламурную жизнь, чтобы залечь на дно в мегаполисе.

Сериал Мертв на 99% 1 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Русские, Боевики, Детективы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мертв на 99%»

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