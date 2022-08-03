WinkСериалыМертв на 99%1-й сезон7-я серия
Мертв на 99% (сериал, 2017) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
2017, Мертв на 99%. Серия 7
Боевик, Детектив18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Артeм Артов – столичный архитектор, который живет в престижном лофте с девушкой-моделью и ни в чем себе не отказывает. Внезапно за Артeмом начинают охотиться спецслужбы, принявшие его за опасного преступника по кличке Змей. Герой оставляет гламурную жизнь, чтобы залечь на дно в мегаполисе.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Степан
Коршунов
- Актёр
Алексей
Чадов
- Актриса
Анна
Старшенбаум
- Актёр
Олег
Тактаров
- Актёр
Константин
Адаев
- ОМАктёр
Олег
Мазуров
- БХАктёр
Борис
Хвошнянский
- Актёр
Александр
Наумов
- АПАктриса
Анна
Попова
- ММАктёр
Максим
Митяшин
- ЕХАктриса
Евгения
Храповицкая
- АТСценарист
Александр
Турбин
- ВПСценарист
Валерия
Подорожнова
- АГСценарист
Анна
Графкова
- МКСценарист
Михаил
Кабанов
- Продюсер
Джаник
Файзиев
- РМПродюсер
Рафаел
Минасбекян
- СБПродюсер
Сергей
Багиров
- ИКПродюсер
Иракли
Карбая
- АПХудожница
Анна
Перегудова
- АВМонтажёр
Алексей
Волнов
- Оператор
Карен
Манасерян
- ДДКомпозитор
Дмитрий
Даньков