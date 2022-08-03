Мертв на 99% (сериал, 2017) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Артeм Артов – столичный архитектор, который живет в престижном лофте с девушкой-моделью и ни в чем себе не отказывает. Внезапно за Артeмом начинают охотиться спецслужбы, принявшие его за опасного преступника по кличке Змей. Герой оставляет гламурную жизнь, чтобы залечь на дно в мегаполисе.

