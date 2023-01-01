Биография

Олег Мазуров – российский актер кино и театра. Родился в Грузии в городе Батуми 11 августа 1977 года. В подростковом возрасте вместе с родителями перебрался в Россию, в город Курск. Там окончил школу и поступил в местный институт культуры на режиссерский факультет. Выпустившись, решил продолжить образование и уехал в Москву, где стал студентом Школы-студии МХАТ. Свои первые театральные роли Олег Мазуров сыграл еще во время учебы, появившись в таких спектаклях, как «Песочный человек», «Билокси-блюз», «Страсти по Бумбарашу». После окончания вуза стал актером МХТ имени Чехова. Мазуров не состоит в браке и не имеет детей. Однако говорит, что давно уже счастлив в отношениях с девушкой и вскоре собирается создать семью. Первой полноценной картиной с участием актера можно назвать короткометражный фильм «Дрессировщица куриц», вышедший в 2003 году. После появился в таких фильмах, как «Штрафбат», «Адъютанты любви», «Тридцатилетние», «Крыса». Однако настоящую известность принес Олегу Мазурову сериал «Доктор Тырса», где исполнил запоминающуюся роль врача-массажиста. Всего в послужном списке актера более двух десятков фильмов и сериалов. Сам себя, однако, Мазуров называет в первую очередь актером театра и надеется однажды реализоваться еще и как режиссер.