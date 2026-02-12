Сердечная аномалия (сериал, 2026) смотреть онлайн

Успешная врач, в жизни которой началась черная полоса, неожиданно сближается с любовницей погибшего отца и ее братом. Мелодрама «Сердечная аномалия» — сериал о том, что иногда первое впечатление бывает обманчивым.



У кардиохирурга Марины, доброй женщины с большим сердцем, одна за другой случаются трагедии. Она теряет любимую работу, расстается с мечтой стать матерью и сталкивается с изменой любимого человека. Кажется, что в жизни ее больше не ждет ничего хорошего, однако неожиданно для себя Марина знакомится с Ольгой, которая много лет была любовницей ее отца. Вместе со своим братом Артемом Ольга помогает Марине вновь поверить в себя и полюбить жизнь.



Что им предстоит пережить вместе, расскажет «Сердечная аномалия». Смотреть мини-сериал онлайн можно на видеосервисе Wink.

