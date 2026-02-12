Сердечная аномалия (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн
Успешная врач, в жизни которой началась черная полоса, неожиданно сближается с любовницей погибшего отца и ее братом. Мелодрама «Сердечная аномалия» — сериал о том, что иногда первое впечатление бывает обманчивым.
У кардиохирурга Марины, доброй женщины с большим сердцем, одна за другой случаются трагедии. Она теряет любимую работу, расстается с мечтой стать матерью и сталкивается с изменой любимого человека. Кажется, что в жизни ее больше не ждет ничего хорошего, однако неожиданно для себя Марина знакомится с Ольгой, которая много лет была любовницей ее отца. Вместе со своим братом Артемом Ольга помогает Марине вновь поверить в себя и полюбить жизнь.
Что им предстоит пережить вместе, расскажет «Сердечная аномалия». Смотреть мини-сериал онлайн можно на видеосервисе Wink.
- РНРежиссёр
Радда
Новикова
- АБАктриса
Анжелика
Барчан
- АКАктёр
Александр
Коркунов
- МБАктёр
Максим
Битюков
- АЕАктриса
Александра
Емельянова
- ОМАктёр
Олег
Мазуров
- МХАктёр
Мирослав
Харин
- НШСценарист
Наталья
Шимборецкая
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ЕКПродюсер
Екатерина
Константинова
- ДЛПродюсер
Денис
Лось
- ЛСПродюсер
Любовь
Свиблова
- ПВПродюсер
Павел
Вобликов
- ЕМПродюсер
Евгения
Мазурова
- НЧХудожница
Наталья
Чабаненко
- ИБОператор
Игорь
Буряк