Медиатор. Сезон 2. Серия 5
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2-й сезон
5-я серия
9.02021, Медиатор. Сезон 2. Серия 5
Драмы, Триллеры18+

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Медиатор (сериал, 2021) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Следовательница Маша делает прорыв в расследовании самоубийств, а Андрея начинают подозревать в убийстве. После смерти мужа Вера Громова становится затворницей и разговаривает только с Андреем, от которого она ждет ребенка. Это наводит следствие на мысль, что Павлов как-то связан с кончиной академика Громова. Тем временем Маша Русанова находит связь между исследованиями последнего и чередой самоубийств.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Медиатор»