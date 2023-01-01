Медиатор (сериал, 2020) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+51 мин
Медиатор
Сезон 1 Серия 1
- 18+53 мин
Медиатор
Сезон 1 Серия 2
- 18+47 мин
Медиатор
Сезон 1 Серия 3
- 18+48 мин
Медиатор
Сезон 1 Серия 4
- 18+51 мин
Медиатор
Сезон 1 Серия 5
- 18+52 мин
Медиатор
Сезон 1 Серия 6
- 18+45 мин
Медиатор
Сезон 1 Серия 7
- 18+47 мин
Медиатор
Сезон 1 Серия 8
- 18+48 мин
Медиатор
Сезон 1 Серия 9
- 18+49 мин
Медиатор
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Детективный сериал, в котором Андрей Бурковский играет мастера перевоплощений и специалиста, способного залезть в голову любому человеку. У Андрея Павлова было тяжелое детство. Именно тогда он научился примерять на себя разные образы и обманывать окружающих. Он поступает в Академию МВД, но, закончив ее, предпочитает частную практику. Клиенты дорого платят за услуги Павлова, но сможет ли он разделить работу и личную жизнь, особенно теперь, когда к нему обратились сразу несколько привлекательных женщин? Об этом расскажет сериал «Медиатор», который в видеосе�рвисе Wink вы можете в хорошем качестве посмотреть онлайн.
Все сезоны сериала Медиатор смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Артем
Аксененко
- Актёр
Андрей
Бурковский
- Актриса
Юлия
Пересильд
- Актриса
Дарья
Мороз
- Актриса
Ирина
Старшенбаум
- Актриса
Виктория
Толстоганова
- Актриса
Евгения
Симонова
- Актриса
Дарья
Мельникова
- Актёр
Даниил
Воробьев
- Актриса
Марьяна
Спивак
- Актриса
Дарья
Жовнер
- АКСценарист
Анна
Козлова
- ММСценарист
Маша
Милашина
- ЕНСценарист
Екатерина
Нарши
- БПСценарист
Белла
Прибылова
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Ирина
Сосновая
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Актриса дубляжа
Евгения
Симонова
- ЕТХудожница
Екатерина
Татарская
- ТРХудожница
Татьяна
Рябова
- НПМонтажёр
Николай
Пигарев
- ОГМонтажёр
Ольга
Гриншпун
- ААМонтажёр
Андрей
Анайкин
- ДСОператор
Дмитрий
Савинов
- ОКОператор
Олег
Кольский
- Композитор
Вадим
Маевский
- АТКомпозитор
Александр
Туркунов