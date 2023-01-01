Медиатор (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Детективный сериал, в котором Андрей Бурковский играет мастера перевоплощений и специалиста, способного залезть в голову любому человеку. У Андрея Павлова было тяжелое детство. Именно тогда он научился примерять на себя разные образы и обманывать окружающих. Он поступает в Академию МВД, но, закончив ее, предпочитает частную практику. Клиенты дорого платят за услуги Павлова, но сможет ли он разделить работу и личную жизнь, особенно теперь, когда к нему обратились сразу несколько привлекательных женщин? Об этом расскажет сериал «Медиатор», который в видеосе�рвисе Wink вы можете в хорошем качестве посмотреть онлайн.



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