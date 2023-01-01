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Медиатор
2-й сезон

Медиатор (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн

9.02021, Медиатор. Сезон 2 7 серий
Драмы, Триллеры18+
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Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Продолжение увлекательного триллера с Андреем Бурковским, Дарьей Мороз и Юлией Пересильд. Не пропустите напряженный сериал «Медиатор» — 2 сезон смотреть онлайн можно уже сейчас на Wink.

Во втором сезоне искусный переговорщик Андрей Павлов продолжает работать в органах безопасности и одновременно выполняет частные заказы по урегулированию сложных конфликтов. Однажды к нему обращается топ-менеджер крупной компании с просьбой помочь в крайне деликатной ситуации. В процессе выполнения задания Андрей встречает Веру, дочь уважаемого профессора Громова и наследницу его огромного состояния. Их отношения перерастают в романтические, но вскоре на девушку и ее брата Павла нападают неизвестные, и в убийстве Павла обвиняют самого Андрея.

Сможет ли опытный переговорщик доказать, что он не причастен к нападению на брата Веры, узнаете в психологическом триллере «Медиатор» — сериал смотреть онлайн в хорошем качестве можно в любое время на видеосервисе Wink!

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Страна
Россия
Жанр
Драмы, Триллеры

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Медиатор»