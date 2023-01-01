Медиатор (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн
О сериале
Продолжение увлекательного триллера с Андреем Бурковским, Дарьей Мороз и Юлией Пересильд. Не пропустите напряженный сериал «Медиатор» — 2 сезон смотреть онлайн можно уже сейчас на Wink.
Во втором сезоне искусный переговорщик Андрей Павлов продолжает работать в органах безопасности и одновременно выполняет частные заказы по урегулированию сложных конфликтов. Однажды к нему обращается топ-менеджер крупной компании с просьбой помочь в крайне деликатной ситуации. В процессе выполнения задания Андрей встречает Веру, дочь уважаемого профессора Громова и наследницу его огромного состояния. Их отношения перерастают в романтические, но вскоре на девушку и ее брата Павла нападают неизвестные, и в убийстве Павла обвиняют самого Андрея.
Сможет ли опытный переговорщик доказать, что он не причастен к нападению на брата Веры, узнаете в психологическом триллере «Медиатор» — сериал смотреть онлайн в хорошем качестве можно в любое время на видеосервисе Wink!
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Рейтинг
- Режиссёр
Артем
Аксененко
- Актёр
Андрей
Бурковский
- Актриса
Юлия
Пересильд
- Актриса
Дарья
Мороз
- Актриса
Ирина
Старшенбаум
- Актриса
Виктория
Толстоганова
- Актриса
Евгения
Симонова
- Актриса
Дарья
Мельникова
- Актёр
Даниил
Воробьев
- Актриса
Марьяна
Спивак
- Актриса
Дарья
Жовнер
- АКСценарист
Анна
Козлова
- ММСценарист
Маша
Милашина
- ЕНСценарист
Екатерина
Нарши
- БПСценарист
Белла
Прибылова
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Ирина
Сосновая
- Продюсер
Ви�талий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Актриса дубляжа
Евгения
Симонова
- ЕТХудожница
Екатерина
Татарская
- ТРХудожница
Татьяна
Рябова
- НПМонтажёр
Николай
Пигарев
- ОГМонтажёр
Ольга
Гриншпун
- ААМонтажёр
Андрей
Анайкин
- ДСОператор
Дмитрий
Савинов
- ОКОператор
Олег
Кольский
- Композитор
Вадим
Маевский
- АТКомпозитор
Александр
Туркунов