Медиатор (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн

Продолжение увлекательного триллера с Андреем Бурковским, Дарьей Мороз и Юлией Пересильд. Не пропустите напряженный сериал «Медиатор» — 2 сезон смотреть онлайн можно уже сейчас на Wink.



Во втором сезоне искусный переговорщик Андрей Павлов продолжает работать в органах безопасности и одновременно выполняет частные заказы по урегулированию сложных конфликтов. Однажды к нему обращается топ-менеджер крупной компании с просьбой помочь в крайне деликатной ситуации. В процессе выполнения задания Андрей встречает Веру, дочь уважаемого профессора Громова и наследницу его огромного состояния. Их отношения перерастают в романтические, но вскоре на девушку и ее брата Павла нападают неизвестные, и в убийстве Павла обвиняют самого Андрея.



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