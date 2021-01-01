Медиатор. Сезон 2. Серия 4
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Сериалы
Медиатор
2-й сезон
4-я серия
9.02021, Медиатор. Сезон 2. Серия 4
Драмы, Триллеры18+
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Медиатор (сериал, 2021) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Следовательница Маша делает прорыв в расследовании самоубийств, а Андрея начинают подозревать в убийстве. После смерти мужа Вера Громова становится затворницей и разговаривает только с Андреем, от которого она ждет ребенка. Это наводит следствие на мысль, что Павлов как-то связан с кончиной академика Громова. Тем временем Маша Русанова находит связь между исследованиями последнего и чередой самоубийств.

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Страна
Россия
Жанр
Драмы, Триллеры
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Медиатор»