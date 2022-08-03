Эта серия пока недоступна
Медиатор (сериал, 2020) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
О сериале
Профессиональный манипулятор в исполнении Андрея Бурковского балансирует на грани героя и злодея. В 1 сезоне драматического сериала «Медиатор», который вы можете смотреть в хорошем качестве в видеосервисе Wink онлайн, он получает многообещающие заказы от новых клиенток, которых сыграли Дарья Мороз и Виктория Толстоганова. Андрей Павлов — искусный психолог, который решил использовать свои навыки, манипулируя людьми в угоду желаниям своих обеспеченных заказчиков. Он может одним звонком обезвредить опасного террориста и с легкостью отговорит школьницу от самоубийства, но интересуют его в первую очередь деньги. В частности, к нему обращается мать, которая не хочет, чтобы ее дочь становилась содержанкой. Вторая женщина, вышедшая с ним на связь, настроена убедить брата «правильно» распорядиться наследством. Но Андрей еще не знает, насколько сложной станет его жизнь в ближайшее время — подробности вы узнаете, посмотрев сериал 2021 года «Медиатор» онлайн на Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Артем
Аксененко
- Актёр
Андрей
Бурковский
- Актриса
Юлия
Пересильд
- Актриса
Дарья
Мороз
- Актриса
Ирина
Старшенбаум
- Актриса
Виктория
Толстоганова
- Актриса
Евгения
Симонова
- Актриса
Дарья
Мельникова
- Актриса
Марьяна
Спивак
- Актёр
Даниил
Воробьев
- Актриса
Дарья
Жовнер
- АКСценарист
Анна
Козлова
- ММСценарист
Маша
Милашина
- ЕНСценарист
Екатерина
Нарши
- БПСценарист
Белла
Прибылова
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Ирина
Сосновая
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Актриса дубляжа
Евгения
Симонова
- ЕТХудожница
Екатерина
Татарская
- ТРХудожница
Татьяна
Рябова
- НПМонтажёр
Николай
Пигарев
- ОГМонтажёр
Ольга
Гриншпун
- ААМонтажёр
Андрей
Анайкин
- ДСОператор
Дмитрий
Савинов
- ОКОператор
Олег
Кольский
- Композитор
Вадим
Маевский
- АТКомпозитор
Александр
Туркунов