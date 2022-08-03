Медиатор (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Медиатор. Сезон 1. Серия 1
Драма, Триллер18+

Профессиональный манипулятор в исполнении Андрея Бурковского балансирует на грани героя и злодея. В 1 сезоне драматического сериала «Медиатор», который вы можете смотреть в хорошем качестве в видеосервисе Wink онлайн, он получает многообещающие заказы от новых клиенток, которых сыграли Дарья Мороз и Виктория Толстоганова. Андрей Павлов — искусный психолог, который решил использовать свои навыки, манипулируя людьми в угоду желаниям своих обеспеченных заказчиков. Он может одним звонком обезвредить опасного террориста и с легкостью отговорит школьницу от самоубийства, но интересуют его в первую очередь деньги. В частности, к нему обращается мать, которая не хочет, чтобы ее дочь становилась содержанкой. Вторая женщина, вышедшая с ним на связь, настроена убедить брата «правильно» распорядиться наследством. Но Андрей еще не знает, насколько сложной станет его жизнь в ближайшее время — подробности вы узнаете, посмотрев сериал 2021 года «Медиатор» онлайн на Wink.

Россия
Драма, Триллер
Full HD
50 мин / 00:50

8.1 КиноПоиск
6.6 IMDb

