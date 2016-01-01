Майор и магия. Сезон 1. Серия 8
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Майор и магия (сериал, 2016) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

8.92016, Майор и магия. Сезон 1. Серия 8
Детективы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Офицер ФСО Антон Амосов проявляет принципиальность и ставит на место обнаглевшего чиновника. Над головой майора сгущаются тучи. Из Москвы его переводят в родной город Рязанск – пока буря не уляжется. Здесь ему приходится работать обычным опером в местном РОВД. Первое задание — арестовать аферистку Елену Воробьяшкину. По дороге у подозреваемой открывается дар предвидения — она предотвращает аварию. Вскоре провидица поступает на службу в полицию и своими «озарениями» помогает Амосову раскрывать самые запутанные дела. Детективный дуэт ждут необычные расследования и личная история на фоне колоритных видов российской глубинки.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Детективы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Майор и магия»

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