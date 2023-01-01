Биография

Известный украинский актер Константин Войтенко родился в городе Днепре 23 августа 1988 года. После общеобразовательной школы поступил на актерское отделение в театральный институт им. Карпенко-Карого в Киеве. В 2011 г., после окончания вуза, начал свой актерский путь в новом столичном Театре на Печерске. Среди ролей Константина Войтенко в театре можно отметить участие в постановках «Push up», «Король Иудейский», «Арлекино» и многие другие. Также у актера есть опыт участия в некоторых телевизионных проектах, в частности в известном украинском реалити-шоу «Украина слезам не верит». С 2010 года начал активно работать в кино и телесериалах. Среди наиболее знаменитых фильмов Константина Войтенко можно выделить «Возвращение Мухтара», популярный комедийный украинский ситком «Когда мы дома», «Домик на счастье», а также киноленты «Ночь святого Валентина», «Кукушка», «Пес», «Майор и магия» и многие другие.