Биография

Константин Самоуков – талантливый молодой актер театра и кино, фотомодель и профессиональный фотограф. Родился Константин Самоуков в столице России в 1983 году. В детстве он увлекался темой авиации и даже окончил авиационный институт в Москве, получив диплом инженера. После окончания учебы Константин пожалел о своем выборе и начал поиск себя. Сменив ряд профессий, осознал, что хочет быть актером, и решил поступать во ВГИК. Учился будущий актер Константин Самоуков на курсе известного Всеволода Шиловского. Будучи студентом, работал в театре-студии наставника. Ему посчастливилось сыграть роли в таких нашумевших спектаклях, как «Вишневый сад», «Война и мир» и «Чайка». Дебютом в кино стала роль Понтия Пилата в фильме «Варавва», которую Константин отыграл блестяще. Парня заметили режиссеры и начали предлагать сниматься во многих кинокартинах. Среди успешных работ можно выделить роли Константина Самоукова в таких кинофильмах: «Август. Восьмого», «Елки» и «Цезарь». Также актер часто снимается в телесериалах, где покоряет зрителя своим обаянием и блестящей игрой. На сегодняшний день на счету Самоукова не один десяток киноработ, и он продолжает сниматься в фильмах, постоянно совершенствуя свой талант.