Лекс и Плу. Космические Таксисты (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн
- 18+12 мин
Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 2 Серия 1
- 18+12 мин
Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 2 Серия 2
- 18+12 мин
Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 2 Серия 3
- 18+12 мин
Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 2 Серия 4
- 18+12 мин
Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 2 Серия 5
- 18+12 мин
Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 2 Серия 6
- 18+12 мин
Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 2 Серия 7
- 18+12 мин
Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 2 Серия 8
- 18+12 мин
Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 2 Серия 9
- 18+12 мин
Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 2 Серия 10
- 18+12 мин
Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 2 Серия 11
- 18+12 мин
Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 2 Серия 12
- 18+12 мин
Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 2 Серия 13
- 18+12 мин
Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 2 Серия 14
- 18+12 мин
Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 2 Серия 15
- 18+12 мин
Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 2 Серия 16
- 18+12 мин
Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 2 Серия 17
- 18+12 мин
Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 2 Серия 18
- 18+12 мин
Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 2 Серия 19
- 18+12 мин
Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 2 Серия 20
- 18+12 мин
Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 2 Серия 21
- 18+12 мин
Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 2 Серия 22
- 18+12 мин
Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 2 Серия 23
- 18+12 мин
Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 2 Серия 24
- 18+12 мин
Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 2 Серия 25
- 18+12 мин
Лекс и Плу. Космические Таксисты
Сезон 2 Серия 26
О сериале
Пушистое такси с непоседливым лисом и рассудительным енотом выезжает на заказы по всей Вселенной! Красочное приключение «Лекс и Плу: Космические таксисты» — мультсериал о друзьях, которые невольно приходят на помощь целым планетам.
Где-то на просторах Вселеной, на астероиде, летающем вокруг большой красной планеты, расположена компания «Пушное такси». Заказы здесь принимает лиса по имени Триша, а на машине разъезжают енот-механик Плу и энергичный лис Лекс. Они берутся за любую работу — отвозят на отдых пингвинов, подбрасывают экстремалов на необитаемую планету или доставляют соус для наггетсов на ярмарку. В дороге друзей поджидают приключения, которые требуют от них совместной работы.
Присоединиться к захватывающему заезду по Вселенной позволит мультсериал «Лекс и Плу: Космические таксисты» (2019), доступный к просмотру на Wink.
СтранаРоссия
ЖанрПриключения, Мультсериалы, Для самых маленьких
Время11 мин / 00:11
Рейтинг
- АМРежиссёр
Алексей
Минченок
- ПЧАктёр
Прохор
Чеховской
- Актриса
Лина
Иванова
- Актёр
Иван
Калинин
- АБАктёр
Андрей
Бархударов
- ДВАктёр
Диомид
Виноградов
- ЕШАктриса
Елена
Шульман
- ВСАктриса
Вероника
Саркисова
- ДЭАктёр
Даниил
Эльдаров
- Актёр
Антон
Эльдаров
- АКАктёр
Антон
Колесников
- ПМСценарист
Полина
Минченок
- СЛСценарист
Сергей
Лахтин
- ЕССценарист
Елизавета
Симбирская
- ЛУСценарист
Лидия
Утемова
- Продюсер
Артем
Васильев
- ККПродюсер
Карина
Кабанова
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- АМХудожник
Алексей
Минченок
- ЕСХудожник
Евгений
Смолкин
- АБКомпозитор
Антон
Булле