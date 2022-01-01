Лекс и Плу. Космические Таксисты. Сезон 2. Серия 18
Wink
Детям
Лекс и Плу. Космические Таксисты
2-й сезон
18-я серия

Лекс и Плу. Космические Таксисты (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 18 смотреть онлайн бесплатно

8.92022, Лекс и Плу. Космические Таксисты. Сезон 2. Серия 18
Мультсериалы6+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Лис Лекс и его друг, енот Плу живут на окраине Вселенной и работают космическими таксистами. Все свои поездки они совершают на машине-такси, которую собрали сами. Автомобиль их не подводит, как и верные товарищи: лисичка Триша, голубоногая олуша Грэг и грибочек Криспи.

Сериал Лекс и Плу 2 сезон 18 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

8.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Лекс и Плу. Космические Таксисты»