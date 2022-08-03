Лекс и Плу. Космические Таксисты (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 25 смотреть онлайн

Лекс и Плу. Космические Таксисты. Сезон 2. Серия 25
Лекс и Плу. Космические Таксисты
2-й сезон
25-я серия

Мультсериалы6+
О сериале

Лис Лекс и его друг, енот Плу живут на окраине Вселенной и работают космическими таксистами. Все свои поездки они совершают на машине-такси, которую собрали сами. Автомобиль их не подводит, как и верные товарищи: лисичка Триша, голубоногая олуша Грэг и грибочек Криспи.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг

8.8 КиноПоиск

