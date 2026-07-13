Куба. Сезон 1. Серия 21
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Сериалы
Куба
1-й сезон
21-я серия
2017, Куба. Сезон 1. Серия 21
Детектив, Драма18+
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Куба (сериал, 2017) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Андрей Кубанков по прозвищу Куба когда-то служил в разведке. После драки с офицером, который увел его жену, Андрея уволили, и он нашел утешение на дне стакана в подмосковном Среднереченске. Вскоре убитому горем разведчику встретилась Эрика – девушка, которая вновь вернула ему вкус к жизни. Но счастье было недолгим: злоумышленники похитили Эрику, и Кубе пришлось вспомнить навыки боевого разведчика, чтобы спасти любимую.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Детектив
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Куба»