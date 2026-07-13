2017, Куба. Сезон 1. Серия 10
Детектив, Драма18+
Серия в подписке «PREMIER»
Куба (сериал, 2017) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+45 мин
Куба
Сезон 1 Серия 1
- 18+45 мин
Куба
Сезон 1 Серия 2
- 18+44 мин
Куба
Сезон 1 Серия 3
- 18+44 мин
Куба
Сезон 1 Серия 4
- 18+45 мин
Куба
Сезон 1 Серия 5
- 18+45 мин
Куба
Сезон 1 Серия 6
- 18+45 мин
Куба
Сезон 1 Серия 7
- 18+45 мин
Куба
Сезон 1 Серия 8
- 18+44 мин
Куба
Сезон 1 Серия 9
- 18+48 мин
Куба
Сезон 1 Серия 10
- 18+45 мин
Куба
Сезон 1 Серия 11
- 18+44 мин
Куба
Сезон 1 Серия 12
- 18+47 мин
Куба
Сезон 1 Серия 13
- 18+44 мин
Куба
Сезон 1 Серия 14
- 18+44 мин
Куба
Сезон 1 Серия 15
- 18+47 мин
Куба
Сезон 1 Серия 16
- 18+44 мин
Куба
Сезон 1 Серия 17
- 18+46 мин
Куба
Сезон 1 Серия 18
- 18+46 мин
Куба
Сезон 1 Серия 19
- 18+46 мин
Куба
Сезон 1 Серия 20
- 18+46 мин
Куба
Сезон 1 Серия 21
- 18+47 мин
Куба
Сезон 1 Серия 22
- 18+45 мин
Куба
Сезон 1 Серия 23
- 18+45 мин
Куба
Сезон 1 Серия 24
О сериале
Андрей Кубанков по прозвищу Куба когда-то служил в разведке. После драки с офицером, который увел его жену, Андрея уволили, и он нашел утешение на дне стакана в подмосковном Среднереченске. Вскоре убитому горем разведчику встретилась Эрика – девушка, которая вновь вернула ему вкус к жизни. Но счастье было недолгим: злоумышленники похитили Эрику, и Кубе пришлось вспомнить навыки боевого разведчика, чтобы спасти любимую.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
- АЩРежиссёр
Андрей
Щербинин
- РЯРежиссёр
Роман
Ярославцев
- АГРежиссёр
Алексей
Гусев
- ДКРежиссёр
Дмитрий
Коробкин
- Актёр
Алексей
Макаров
- Актёр
Александр
Лыков
- Актриса
Екатерина
Кузнецова
- Актриса
Юлия
Такшина
- ЕНАктриса
Екатерина
Никитина
- МЛАктёр
Митя
Лабуш
- ЕДАктриса
Елена
Дубровская
- ВКАктриса
Валерия
Крючкова
- ТЧАктриса
Татьяна
Чердынцева
- СГАктёр
Сергей
Гарусов
- ОМАктёр
Олег
Метелев
- АГАктёр
Александр
Гелейша
- АШАктёр
Алексей
Шаблюк
- ИКАктёр
Игорь
Карпиевич
- АПАктриса
Антонина
Паперная
- ИТСценарист
Игорь
Тер-Карапетов
- МВСценарист
Мария
Ваксман
- АХСценарист
Алан
Хурумов
- ДССценарист
Дмитрий
Степанов
- ОССценарист
Ольга
Степнова
- НВСценарист
Надежда
Воробьева
- ЮГСценарист
Юрий
Гречаный
- ВДСценарист
Вячеслав
Дурненков
- КЖСценарист
Кирилл
Журенков
- МССценарист
Михаил
Соколовский
- Продюсер
Сергей
Жигунов
- Продюсер
Джаник
Файзиев
- РМПродюсер
Рафаел
Минасбекян
- СБПродюсер
Сергей
Багиров
- Продюсер
Юрий
Ваксман
- СЧПродюсер
Станислав
Чепаев
- АМПродюсер
Алексей
Матвеев
- АДХудожник
Андрей
Дубинин
- АПОператор
Александр
Полагаев
- ГБОператор
Григорий
Беленький
- ФООператор
Федор
Ордовский
- РШОператор
Рубен
Шахбазянц
- ДКОператор
Дмитрий
Коробкин
- АЛКомпозитор
Алексей
Лукьянов