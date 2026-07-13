Андрей Кубанков по прозвищу Куба когда-то служил в разведке. После драки с офицером, который увел его жену, Андрея уволили, и он нашел утешение на дне стакана в подмосковном Среднереченске. Вскоре убитому горем разведчику встретилась Эрика – девушка, которая вновь вернула ему вкус к жизни. Но счастье было недолгим: злоумышленники похитили Эрику, и Кубе пришлось вспомнить навыки боевого разведчика, чтобы спасти любимую.

