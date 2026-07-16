Актёры и съёмочная группа сериала «Куба»
Режиссёры
Актёры
Алексей Макаров
АктёрАндрей Кубанков
Александр Лыков
АктёрСергей Ильич Новиков, майор полиции
Екатерина Кузнецова
АктрисаЭрика Одинцова
Юлия Такшина
АктрисаИрина Врагова
Екатерина Никитина
АктрисаОксана Садурова
Митя Лабуш
АктёрИзотов
Елена Дубровская
АктрисаЯна
Валерия Крючкова
АктрисаЛюбочка, медсестра
Татьяна Чердынцева
АктрисаАгата
Сергей Гарусов
АктёрАнтон, взрывотехник
Олег Метелев
Актёргенерал Южин
Александр Гелейша
АктёрДен
Алексей Шаблюк
АктёрМитя
Игорь Карпиевич
АктёрТрушин, свидетель
Антонина Паперная
АктрисаЕлена Антонова