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Куба
Актёры и съёмочная группа сериала «Куба»

Актёры и съёмочная группа сериала «Куба»

Режиссёры

Андрей Щербинин

Андрей Щербинин

Режиссёр
Роман Ярославцев

Роман Ярославцев

Режиссёр
Алексей Гусев

Алексей Гусев

Режиссёр
Дмитрий Коробкин

Дмитрий Коробкин

Режиссёр

Актёры

Алексей Макаров

Алексей Макаров

АктёрАндрей Кубанков
Александр Лыков

Александр Лыков

АктёрСергей Ильич Новиков, майор полиции
Екатерина Кузнецова

Екатерина Кузнецова

АктрисаЭрика Одинцова
Юлия Такшина

Юлия Такшина

АктрисаИрина Врагова
Екатерина Никитина

Екатерина Никитина

АктрисаОксана Садурова
Митя Лабуш

Митя Лабуш

АктёрИзотов
Елена Дубровская

Елена Дубровская

АктрисаЯна
Валерия Крючкова

Валерия Крючкова

АктрисаЛюбочка, медсестра
Татьяна Чердынцева

Татьяна Чердынцева

АктрисаАгата
Сергей Гарусов

Сергей Гарусов

АктёрАнтон, взрывотехник
Олег Метелев

Олег Метелев

Актёргенерал Южин
Александр Гелейша

Александр Гелейша

АктёрДен
Алексей Шаблюк

Алексей Шаблюк

АктёрМитя
Игорь Карпиевич

Игорь Карпиевич

АктёрТрушин, свидетель
Антонина Паперная

Антонина Паперная

АктрисаЕлена Антонова

Сценаристы

Игорь Тер-Карапетов

Игорь Тер-Карапетов

Сценарист
Мария Ваксман

Мария Ваксман

Сценарист
Алан Хурумов

Алан Хурумов

Сценарист
Дмитрий Степанов

Дмитрий Степанов

Сценарист
Ольга Степнова

Ольга Степнова

Сценарист
Надежда Воробьева

Надежда Воробьева

Сценарист
Юрий Гречаный

Юрий Гречаный

Сценарист
Вячеслав Дурненков

Вячеслав Дурненков

Сценарист
Кирилл Журенков

Кирилл Журенков

Сценарист
Михаил Соколовский

Михаил Соколовский

Сценарист

Продюсеры

Сергей Жигунов

Сергей Жигунов

Продюсер
Джаник Файзиев

Джаник Файзиев

Продюсер
Рафаел Минасбекян

Рафаел Минасбекян

Продюсер
Сергей Багиров

Сергей Багиров

Продюсер
Юрий Ваксман

Юрий Ваксман

Продюсер
Станислав Чепаев

Станислав Чепаев

Продюсер
Алексей Матвеев

Алексей Матвеев

Продюсер

Художники

Андрей Дубинин

Андрей Дубинин

Художник

Операторы

Александр Полагаев

Александр Полагаев

Оператор
Григорий Беленький

Григорий Беленький

Оператор
Федор Ордовский

Федор Ордовский

Оператор
Рубен Шахбазянц

Рубен Шахбазянц

Оператор
Дмитрий Коробкин

Дмитрий Коробкин

Оператор

Композиторы

Алексей Лукьянов

Алексей Лукьянов

Композитор