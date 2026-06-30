WinkСериалыКино в деталях17-й сезон27-я серия
6.82025, Кино в деталях. Сезон 17. Серия 27
Документальный, ТВ-шоу18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Кино в деталях (сериал, 2025) сезон 17 серия 27 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+48 мин
Кино в деталях
Сезон 17 Серия 1
- 18+49 мин
Кино в деталях
Сезон 17 Серия 2
- 18+49 мин
Кино в деталях
Сезон 17 Серия 3
- 18+49 мин
Кино в деталях
Сезон 17 Серия 4
- 18+49 мин
Кино в деталях
Сезон 17 Серия 5
- 18+49 мин
Кино в деталях
Сезон 17 Серия 6
- 18+49 мин
Кино в деталях
Сезон 17 Серия 7
- 18+49 мин
Кино в деталях
Сезон 17 Серия 8
- 18+49 мин
Кино в деталях
Сезон 17 Серия 9
- 18+49 мин
Кино в деталях
Сезон 17 Серия 10
- 18+49 мин
Кино в деталях
Сезон 17 Серия 11
- 18+48 мин
Кино в деталях
Сезон 17 Серия 12
- 18+49 мин
Кино в деталях
Сезон 17 Серия 13
- 18+37 мин
Кино в деталях
Сезон 17 Серия 14
- 18+36 мин
Кино в деталях
Сезон 17 Серия 15
- 18+24 мин
Кино в деталях
Сезон 17 Серия 16
- 18+24 мин
Кино в деталях
Сезон 17 Серия 17
- 18+24 мин
Кино в деталях
Сезон 17 Серия 18
- 18+24 мин
Кино в деталях
Сезон 17 Серия 19
- 18+24 мин
Кино в деталях
Сезон 17 Серия 20
- 18+24 мин
Кино в деталях
Сезон 17 Серия 21
- 18+49 мин
Кино в деталях
Сезон 17 Серия 22
- 18+49 мин
Кино в деталях
Сезон 17 Серия 23
- 18+47 мин
Кино в деталях
Сезон 17 Серия 24
- 18+48 мин
Кино в деталях
Сезон 17 Серия 25
- 18+49 мин
Кино в деталях
Сезон 17 Серия 26
- 18+48 мин
Кино в деталях
Сезон 17 Серия 27
- 18+49 мин
Кино в деталях
Сезон 17 Серия 28
- 18+49 мин
Кино в деталях
Сезон 17 Серия 29
- 18+49 мин
Кино в деталях
Сезон 17 Серия 30
- 18+49 мин
Кино в деталях
Сезон 17 Серия 31
- 18+49 мин
Кино в деталях
Сезон 17 Серия 32
- 18+49 мин
Кино в деталях
Сезон 17 Серия 33
- 18+49 мин
Кино в деталях
Сезон 17 Серия 34
- 18+50 мин
Кино в деталях
Сезон 17 Серия 35
- 18+48 мин
Кино в деталях
Сезон 17 Серия 36
- 18+49 мин
Кино в деталях
Сезон 17 Серия 37
- 18+49 мин
Кино в деталях
Сезон 17 Серия 38
- 18+49 мин
Кино в деталях
Сезон 17 Серия 39
- 18+49 мин
Кино в деталях
Сезон 17 Серия 40
- 18+49 мин
Кино в деталях
Сезон 17 Серия 41
- 18+49 мин
Кино в деталях
Сезон 17 Серия 42
О сериале
В гости к Фeдору Бондарчуку, ведущему программы «Кино в деталях», приходят и уже знаменитые актеры, и новые звезды, только начинающие свою карьеру в кинематографе. Но это всегда интересные люди, которым есть, что рассказать.
СтранаРоссия
ЖанрТВ-шоу, Документальный
Время47 мин / 00:47
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Анна
Кириллова
- Режиссёр
Константин
Куц
- ТШРежиссёр
Татьяна
Шереметьева
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- ЗПАктёр
Захар
Прилепин
- Актриса
Виталия
Корниенко
- Актриса
Марта
Кесслер
- Актёр
Александр
Петров
- Актёр
Олег
Меньшиков
- Актриса
Паулина
Андреева
- Актриса
Стася
Милославская
- Актриса
Таисия
Вилкова
- Актёр
Юра
Борисов
- ОКСценарист
Ольга
Кузнецова
- АССценарист
Анна
Серниенко
- ГТСценарист
Георгий
Тихонов
- НРПродюсер
Надежда
Родионова
- СДМонтажёр
Сергей
Дрюцкий
- СХМонтажёр
Светлана
Хоменко
- АПОператор
Алексей
Павлов
- СМКомпозитор
Сергей
Мильниченко