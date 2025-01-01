Кино в деталях. Сезон 17. Серия 11
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Кино в деталях (сериал, 2025) сезон 17 серия 11 смотреть онлайн

6.42025, Кино в деталях. Сезон 17. Серия 11
Документальные, ТВ-шоу18+
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Сюжет

В гости к Фeдору Бондарчуку, ведущему программы «Кино в деталях», приходят и уже знаменитые актеры, и новые звезды, только начинающие свою карьеру в кинематографе. Но это всегда интересные люди, которым есть, что рассказать.

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Актёры и съёмочная группа сериала «Кино в деталях»