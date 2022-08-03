Казус Кукоцкого (сериал, 2005) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Казус Кукоцкого. Серия 8
О сериале

Середина ХХ века. Потомственный хирург Павел Алексеевич Кукоцкий - один из самых именитых гинекологов своего времени. Кукоцкий разработал обширную программу по борьбе с незаконными абортами и добивался отмены постановления 1936 года о запрещении абортов. Однако общество и по сей день не имеет единого мнения относительно искусственного прекращения беременности. Для одних оно - спасение несчастной женщины, для других - убийство нерождeнного человека. Для первых Кукоцкий - ангел-хранитель, для вторых - изверг и душегуб.

