Казус Кукоцкого. Серия 1
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Казус Кукоцкого
1-й сезон
1-я серия
8.42005, Казус Кукоцкого. Серия 1
Драма18+

Казус Кукоцкого (сериал, 2005) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

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1-й сезон

О сериале

Середина ХХ века. Потомственный хирург Павел Алексеевич Кукоцкий - один из самых именитых гинекологов своего времени. Кукоцкий разработал обширную программу по борьбе с незаконными абортами и добивался отмены постановления 1936 года о запрещении абортов. Однако общество и по сей день не имеет единого мнения относительно искусственного прекращения беременности. Для одних оно - спасение несчастной женщины, для других - убийство нерождeнного человека. Для первых Кукоцкий - ангел-хранитель, для вторых - изверг и душегуб.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Казус Кукоцкого»