Казус Кукоцкого (сериал, 2005) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
8.02005, Казус Кукоцкого. Серия 7
Драма18+
Середина ХХ века. Потомственный хирург Павел Алексеевич Кукоцкий - один из самых именитых гинекологов своего времени. Кукоцкий разработал обширную программу по борьбе с незаконными абортами и добивался отмены постановления 1936 года о запрещении абортов. Однако общество и по сей день не имеет единого мнения относительно искусственного прекращения беременности. Для одних оно - спасение несчастной женщины, для других - убийство нерождeнного человека. Для первых Кукоцкий - ангел-хранитель, для вторых - изверг и душегуб.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Юрий
Грымов
- Актёр
Юрий
Цурило
- Актриса
Елена
Дробышева
- Актёр
Илья
Любимов
- Актёр
Армен
Джигарханян
- Актриса
Чулпан
Хаматова
- МКАктриса
Мария
Кузнецова
- Актриса
Лариса
Лужина
- АМАктриса
Анастасия
Мельникова
- Актриса
Людмила
Полякова
- Актриса
Раиса
Рязанова
- ЛУСценарист
Людмила
Улицкая
- Сценарист
Юрий
Грымов
- ДКСценарист
Дмитрий
Котов
- Продюсер
Юрий
Грымов
- СНПродюсер
Сергей
Никольский
- АЦПродюсер
Аркадий
Цимблер
- ВДХудожник
Владимир
Донсков
- МДХудожница
Мария
Данилова
- АФОператор
Алексей
Федоров
- ЕСКомпозитор
Евгений
Скрипкин
- ВСКомпозитор
Всеволод
Саксонов
- АФКомпозитор
Андрей
Феофанов
- ААКомпозитор
Алексей
Артишевский