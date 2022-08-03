Как я стал русским. Серия 3
Как я стал русским
1-й сезон
3-я серия

Как я стал русским (сериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

9.02015, Как я стал русским. Серия 3
Комедия18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Американский журналист Алекс Уилсон в качестве наказания за скандальный материал получает задание отправиться в Россию. В длительной командировке он пытается приспособиться к удивительной российской действительности и постичь тайну русской души. К чему это приведет?

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb

