Как я стал русским (сериал, 2015) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

О сериале
Американский журналист Алекс Уилсон в качестве наказания за скандальный материал получает задание отправиться в Россию. В длительной командировке он пытается приспособиться к удивительной российской действительности и постичь тайну русской души. К чему это приведет?
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Константин
Статский
- МДАктёр
Матеуш
Даменцки
- Актёр
Сергей
Чирков
- Актриса
Светлана
Иванова
- Актриса
Александра
Урсуляк
- Актриса
Анастасия
Стежко
- ДПАктёр
Денис
Пьянов
- Актёр
Виталий
Хаев
- Актёр
Никита
Панфилов
- ЕКАктриса
Елизавета
Кононова
- АКАктриса
Александра
Кузенкина
- Сценарист
Сангаджи
Тарбаев
- АССценарист
Александр
Сломнюк
- Сценарист
Максим
Кучин
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ИТХудожник
Игорь
Топчанюк-Кокшаров
- ВЗМонтажёр
Владимир
Зимин
- КАМонтажёр
Кирилл
Абрамов
- ТПМонтажёр
Тим
Павелко
- ЛЭОператор
Луис
Энрике Каррион
- Композитор
Иван
Канаев