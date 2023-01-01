Биография

Максим Кучин — российский сценарист и продюсер. Родился в Кандалакше 2 ноября 1971 года. Помимо написания сценариев, занимается креативным продюсированием проектов. Например, в 2021 году работал над сериалом «Встречная полоса», за продакшен которого отвечала комания «ГОРАД». Сегодня Максим Кучин успешно пишет сценарии для различных фильмов и сериалов. В его послужном списке числятся такие проекты, как юмористическая программа Comedy Woman, комедия «Как я стал русским», мультфильм «Простоквашино», мелодрама «Три девицы». В 2023 году на экраны вышел ситком «Моя мама — шпион» с Ириной Пеговой в главной роли.