Фирменная история (сериал, 2005) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Есть такая фирма «Тверь-дверь». Руководит фирмой директор Табарчук. Компанию, продающую сами понимаете что, мы застаем в тот момент, когда «Тверь-дверь» заключает один из самых заметных своих контрактов. И вот Табарчук решает премировать своих сотрудников. Путевками в Турцию. Но не пустого отдыха ради, а тимбилдинга для. Он всерьез надеется, что золотые пляжи Туретчины, Средиземное море и целебный воздух в совокупности со специальными мероприятиями сплотят коллектив и добавят эффективности в его деятельность. Руководить сплочением сотрудников фирмы «Тверь-двери» призваны Алик и Вика — специалисты по тимбилдингу. Так, по крайней мере, они сами представляются…
Тимбилдинг, в принципе, должен сделать свое дело. Ведь весь коллектив дружно старается, чтобы турецкое приключение запомнилось им надолго. А все потому, что все прекрасно понимают — когда еще появится такая возможность оттянуться на морском побережье…
Но даже в таком дружном коллективе, каким может стать «Тверь-дверь», не обходится без интриг, разбитых сердец, коварства и… изощренного мошенничества.
СтранаРоссия
КачествоFull HD
Время46 мин / 00:46
- САРежиссёр
Сергей
Арланов
- Актёр
Алексей
Мясников
- НГАктриса
Наталья
Гудкова
- Актриса
Анна
Ардова
- Актёр
Георгий
Мартиросян
- ТПАктриса
Татьяна
Пискарева
- АКАктёр
Александр
Козлов
- СТАктёр
Сергей
Таланов
- ОСАктриса
Ольга
Старченкова
- АСАктёр
Александр
Стефанцов
- ВСАктёр
Василий
Седых
- Сценарист
Алексей
Троцюк
- Сценарист
Вячеслав
Дусмухаметов
- Сценарист
Дмитрий
Зверьков
- Сценарист
Алексей
Каранович
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лесневский
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Олег
Осипов
- Актёр дубляжа
Александр
Борисов
- Актёр дубляжа
Николай
Денисов
- КААктриса дубляжа
Катерина
Африкантова
- ЕВАктриса дубляжа
Екатерина
Виноградова
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- ФКОператор
Фёдор
Краснопёров
- ОТОператор
Олег
Тиняков
- Композитор
Юта