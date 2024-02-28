Фирменная история (сериал, 2005) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн бесплатно

Есть такая фирма «Тверь-дверь». Руководит фирмой директор Табарчук. Компанию, продающую сами понимаете что, мы застаем в тот момент, когда «Тверь-дверь» заключает один из самых заметных своих контрактов. И вот Табарчук решает премировать своих сотрудников. Путевками в Турцию. Но не пустого отдыха ради, а тимбилдинга для. Он всерьез надеется, что золотые пляжи Туретчины, Средиземное море и целебный воздух в совокупности со специальными мероприятиями сплотят коллектив и добавят эффективности в его деятельность. Руководить сплочением сотрудников фирмы «Тверь-двери» призваны Алик и Вика — специалисты по тимбилдингу. Так, по крайней мере, они сами представляются…



Тимбилдинг, в принципе, должен сделать свое дело. Ведь весь коллектив дружно старается, чтобы турецкое приключение запомнилось им надолго. А все потому, что все прекрасно понимают — когда еще появится такая возможность оттянуться на морском побережье…



Но даже в таком дружном коллективе, каким может стать «Тверь-дверь», не обходится без интриг, разбитых сердец, коварства и… изощренного мошенничества.

