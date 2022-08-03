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Есенин (сериал, 2005) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2005, Есенин. Сезон 1. Серия 3
Триллер, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Следователь МУРа, полковник Александр Хлыстов, получает по почте старинную фотографию: на ней запечатлен Есенин, только что вынутый из петли. Хлыстов решает заняться частным сыском и с головой погружается в изучение жизни Есенина и его загадочной гибели.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Есенин»