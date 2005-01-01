Есенин (сериал, 2005) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Wink
2005, Есенин. Сезон 1. Серия 10
О сериале

Следователь МУРа, полковник Александр Хлыстов, получает по почте старинную фотографию: на ней запечатлен Есенин, только что вынутый из петли. Хлыстов решает заняться частным сыском и с головой погружается в изучение жизни Есенина и его загадочной гибели.

