Есенин (сериал, 2005) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Следователь МУРа, полковник Александр Хлыстов, получает по почте старинную фотографию: на ней запечатлен Есенин, только что вынутый из петли. Хлыстов решает заняться частным сыском и с головой погружается в изучение жизни Есенина и его загадочной гибели.



Сериал Есенин 1 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.