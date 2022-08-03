Есенин (сериал, 2005) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2005, Есенин. Сезон 1. Серия 1
Триллер18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Следователь МУРа, полковник Александр Хлыстов, получает по почте старинную фотографию: на ней запечатлен Есенин, только что вынутый из петли. Хлыстов решает заняться частным сыском и с головой погружается в изучение жизни Есенина и его загадочной гибели.
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ИЗРежиссёр
Игорь
Зайцев
- Актёр
Александр
Михайлов
- Актёр
Сергей
Безруков
- Актёр
Олег
Табаков
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актёр
Гоша
Куценко
- ОЛАктёр
Олег
Лопухов
- Актёр
Константин
Хабенский
- Актриса
Юлия
Пересильд
- Актёр
Максим
Лагашкин
- ШЯАктриса
Шон
Янг
- ВВСценарист
Владимир
Валуцкий
- ВБСценарист
Виталий
Безруков
- Продюсер
Константин
Эрнст
- Продюсер
Анатолий
Максимов
- ИМПродюсер
Иннокентий
Малинкин
- ГВАктёр дубляжа
Геннадий
Венгеров
- Актёр дубляжа
Сергей
Безруков
- ДЩАктёр дубляжа
Дальвин
Щербаков
- ВФАктёр дубляжа
Владимир
Ферапонтов
- ЕЕХудожница
Елена
Елисеева
- АБХудожник
Александр
Батенев
- ЮЛОператор
Юрий
Любшин
- РМКомпозитор
Руслан
Муратов