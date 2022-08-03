Бригада (сериал, 2002) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Wink
2002, Бригада. Серия 5
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Саша вытесняет Артура из числа учредителей компании "Курс-инвест" и становится ее владельцем. Молодожены Оля и Саша получают от друзей в подарок ключи от новой квартиры, но у ее дверей Саша и Оля обнаруживают взрывное устройство и едва не погибают.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Криминал, Драма
Качество
SD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.2 IMDb

