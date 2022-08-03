Бригада (сериал, 2002) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
2002, Бригада. Серия 5
Драма, Криминал18+
О сериале
Саша вытесняет Артура из числа учредителей компании "Курс-инвест" и становится ее владельцем. Молодожены Оля и Саша получают от друзей в подарок ключи от новой квартиры, но у ее дверей Саша и Оля обнаруживают взрывное устройство и едва не погибают.
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.2 IMDb
- Режиссёр
Алексей
Сидоров
- Актёр
Сергей
Безруков
- Актёр
Дмитрий
Дюжев
- Актёр
Павел
Майков
- Актёр
Владимир
Вдовиченков
- Актриса
Екатерина
Гусева
- Актёр
Андрей
Панин
- Актриса
Валентина
Теличкина
- Актёр
Алексей
Кравченко
- АВАктёр
Александр
Высоковский
- Актёр
Николай
Ерёменко мл.
- Сценарист
Алексей
Сидоров
- Сценарист
Александр
Велединский
- ААПродюсер
Александр
Акопов
- АИПродюсер
Александр
Иншаков
- АСПродюсер
Анатолий
Сивушов
- Продюсер
Валерий
Тодоровский
- ЕТХудожница
Елена
Тимошенкова
- ВФХудожник
Валерий
Филиппов
- МСМонтажёр
Маргарита
Смирнова
- ЮРОператор
Юрий
Райский
- АШКомпозитор
Алексей
Шелыгин