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Бригада

Бригада (сериал, 2002) смотреть онлайн

2002, Бригада 1 сезон
Драма, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Это история четырех друзей детства, обычных московских парней, Саши Белого, Космоса, Пчелы и Фила, выросших в одном дворе. Друзья решили немного подзаработать, но незапланированное убийство вмиг перемешало все задуманное, поставив на кон их жизни.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Криминал, Драма

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бригада»