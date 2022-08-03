Бригада (сериал, 2002) смотреть онлайн

Это история четырех друзей детства, обычных московских парней, Саши Белого, Космоса, Пчелы и Фила, выросших в одном дворе. Друзья решили немного подзаработать, но незапланированное убийство вмиг перемешало все задуманное, поставив на кон их жизни.

