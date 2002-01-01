Бригада (сериал, 2002) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2002, Бригада. Серия 2
Драма, Криминал18+
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О сериале
Вспыхивает массовая драка, после которой милиция обнаруживает труп Мухи. По наводке Каверина Белов обвиняется в убийстве. Космосу удаeтся спрятать Сашу за городом...
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Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.3 IMDb
- Режиссёр
Алексей
Сидоров
- Актёр
Сергей
Безруков
- Акт�ёр
Дмитрий
Дюжев
- Актёр
Павел
Майков
- Актёр
Владимир
Вдовиченков
- Актриса
Екатерина
Гусева
- Актёр
Андрей
Панин
- Актриса
Валентина
Теличкина
- Актёр
Алексей
Кравченко
- АВАктёр
Александр
Высоковский
- Актёр
Николай
Ерёменко мл.
- Сценарист
Алексей
Сидоров
- Сценарист
Александр
Велединский
- ААПродюсер
Александр
Акопов
- АИПродюсер
Александр
Иншаков
- АСПродюсер
Анатолий
Сивушов
- Продюсер
Валерий
Тодоровский
- ЕТХудожница
Елена
Тимошенкова
- ВФХудожник
Валерий
Филиппов
- МСМонтажёр
Маргарита
Смирнова
- ЮРОператор
Юрий
Райский
- АШКомпозитор
Алексей
Шелыгин