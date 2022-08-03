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Бригада (сериал, 2002) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

2002, Бригада. Серия 13
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

После "наезда" отряда СОБРовцев, Белов обращается за помощью к своему человеку в правительстве. Оля уходит от Саши, забрав с собой сына. Непримиримые враги Саша и Каверин становятся соперниками на политической арене...

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Криминал, Драма
Качество
SD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бригада»