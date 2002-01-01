Бригада (сериал, 2002) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Сюжет

Для заключения очередной сделки Пчела собирается в Германию. По дороге в аэропорт он узнает, что машина, в которой ехали его друзья, взорвана. В результате взрыва Фил в критическом состоянии отправлен в больницу.



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