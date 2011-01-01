Брак по завещанию 2. Возвращение Сандры. Серия 8
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Брак по завещанию 2. Возвращение Сандры
1-й сезон
8-я серия

Брак по завещанию 2. Возвращение Сандры (сериал, 2011) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

9.42011, Брак по завещанию 2. Возвращение Сандры. Серия 8
Драмы16+

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Сюжет

Сандра разводится со своим мужем Джеймсом и возвращается в Москву. Она сильно тоскует по дочке, которая осталась жить в Лондоне, Джеймс под давлением своей матери пресекает любые попытки Сандры даже поговорить с ней по телефону. Но когда Джеймс оказывается связан с преступной группировкой, которая угрожает его бизнесу и семье, Сандра соглашается помочь. В обмен на возможность видеться с дочерью она достает компромат на лидера этой группировки, однако ситуация все усложняется...

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Брак по завещанию 2. Возвращение Сандры»