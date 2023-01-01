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Брак по завещанию 2. Возвращение Сандры
Актёры и съёмочная группа сериала «Брак по завещанию 2. Возвращение Сандры»

Актёры и съёмочная группа сериала «Брак по завещанию 2. Возвращение Сандры»

Режиссёры

Василий Сериков

Василий Сериков

Режиссёр

Актёры

Татьяна Арнтгольц

Татьяна Арнтгольц

АктрисаСандра Сэймор
Павел Делонг

Павел Делонг

Pawel Delag
АктёрКостя Суворин
Михаил Самохвалов

Михаил Самохвалов

АктёрГлеб Анатольевич Баринов
Нелли Пшенная

Нелли Пшенная

АктрисаЛиз Харпер
Андрей Финягин

Андрей Финягин

АктёрДжеймс Харпер
Александр Рапопорт

Александр Рапопорт

АктёрМельдерс
Анастасия Медведик

Анастасия Медведик

АктрисаКора
Галина Петрова

Галина Петрова

АктрисаЯдвига
Денис Яковлев

Денис Яковлев

АктёрПашка
Наталья Лукеичева

Наталья Лукеичева

АктрисаКэт

Сценаристы

Ольга Гурова

Ольга Гурова

Сценарист

Продюсеры

Ольга Манеева

Ольга Манеева

Продюсер

Актёры дубляжа

Алексей Фатеев

Алексей Фатеев

Актёр дубляжа

Художники

Светлана Смирнова

Светлана Смирнова

Художница

Операторы

Владимир Кислицын

Владимир Кислицын

Оператор

Композиторы

Алексей Зубарев

Алексей Зубарев

Композитор