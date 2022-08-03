Брак по завещанию 2. Возвращение Сандры. Серия 7
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Брак по завещанию 2. Возвращение Сандры
1-й сезон
7-я серия

Брак по завещанию 2. Возвращение Сандры (сериал, 2011) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

9.42011, Брак по завещанию 2. Возвращение Сандры. Серия 7
Драма18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Сандра разводится со своим мужем Джеймсом и возвращается в Москву. Она сильно тоскует по дочке, которая осталась жить в Лондоне, Джеймс под давлением своей матери пресекает любые попытки Сандры даже поговорить с ней по телефону. Но когда Джеймс оказывается связан с преступной группировкой, которая угрожает его бизнесу и семье, Сандра соглашается помочь. В обмен на возможность видеться с дочерью она достает компромат на лидера этой группировки, однако ситуация все усложняется...

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Брак по завещанию 2. Возвращение Сандры»