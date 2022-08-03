Сандра разводится со своим мужем Джеймсом и возвращается в Москву. Она сильно тоскует по дочке, которая осталась жить в Лондоне, Джеймс под давлением своей матери пресекает любые попытки Сандры даже поговорить с ней по телефону. Но когда Джеймс оказывается связан с преступной группировкой, которая угрожает его бизнесу и семье, Сандра соглашается помочь. В обмен на возможность видеться с дочерью она достает компромат на лидера этой группировки, однако ситуация все усложняется...

